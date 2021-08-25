(Важник) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.03.1929
Дата смерти25.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1929
Отец: Важник Иван Маркиянович
Мать: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешкович Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1960
Дочь: (Терешкович) Инна Михайловна
Отец ребёнка: Терешкович Михаил Алексеевич
Смерть
25.08.2021
Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область