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(Важник) Татьяна Ивановна

Место рождения

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

16.03.1929

Дата смерти

25.08.2021

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1929

Отец: Важник Иван Маркиянович

Мать: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1960

Дочь: (Терешкович) Инна Михайловна

Отец ребёнка: Терешкович Михаил Алексеевич

Смерть
25.08.2021
Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область

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