Дружинин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.2012
Дочь: Дружинина Александра Викторовна
Мать ребёнка: Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева)
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.2015
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно