Дружинин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Виктор

Дружинин Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2012

Дочь: Дружинина Александра Викторовна

Мать ребёнка: Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева)

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.2015

Дочь: Дружинина Эмилия Викторовна

Мать ребёнка: Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close