Зражевский Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Зражевский Иван Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Зражевский Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зражевская Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зражевская Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева
Рождение ребёнка
04.03.1852
Сын: Зражевский Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евфросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Зражевская Анастасия Сидорова
Рождение ребёнка
17.11.1866
Сын: Зражевский Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Зражевская Анастасия Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрая, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно