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Зражевский Тимофей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зражевский Иван Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Зражевский Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Зражевская Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зражевская Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева

Рождение ребёнка
04.03.1852

Сын: Зражевский Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Зражевская Ефросинья Афанасьева

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евфросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Зражевская Анастасия Сидорова

Рождение ребёнка
17.11.1866

Сын: Зражевский Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Зражевская Анастасия Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Анастасия Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Ефросинья Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Мокрая, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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