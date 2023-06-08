Шильников Евлампий Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шильникова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Нина Евлампиевна
Мать ребёнка: Шильникова Парасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Шильников Евграф Евлампиевич
Мать ребёнка: Шильникова Парасковья Ивановна
Смерть
Около 1920