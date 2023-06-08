Шильников Евлампий Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильников Евлампий Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Около 1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Шильников Евграф Данилович

Мать: Емельяновна Ирина Шильникова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шильникова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Нина Евлампиевна

Мать ребёнка: Шильникова Парасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шильников Евграф Евлампиевич

Мать ребёнка: Шильникова Парасковья Ивановна

Смерть
Около 1920

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