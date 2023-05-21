Каргуев Агей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каргуев Лукерья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лежева (Каргуева) Матрона Агеевна
Мать ребёнка: Каргуев Лукерья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Каргуева Архипина Агеевна
Мать ребёнка: Каргуев Лукерья
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно