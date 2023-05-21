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Каргуев Агей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: Каргуева Степанида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргуев Лукерья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лежева (Каргуева) Матрона Агеевна

Мать ребёнка: Каргуев Лукерья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Каргуева Архипина Агеевна

Мать ребёнка: Каргуев Лукерья

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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