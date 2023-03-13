КузьмаСавельевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Титъ
Мать ребёнка: Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Андреева