КузьмаСавельевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КузьмаСавельевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

1775 г.р.
1779 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Настасья Андреева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Настасья Андреева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Титъ

Мать ребёнка: Настасья Андреева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Андреева

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