Зеленин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Семен Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Марина

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