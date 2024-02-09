Зеленин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Семен Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленина Марина