Лапшина (Дерибина) Фёкла Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Дерибина) Фёкла Никитична

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Место рождения

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Дерибин Никита Сидорович

Мать: Дерибина Анна Григорьевна

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лапшина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лапшин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лапшин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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