Лапшина (Дерибина) Фёкла Никитична
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лапшина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович
Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лапшин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лапшин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно