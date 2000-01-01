Калачева (Клименкова) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева (Клименкова) Татьяна Максимовна

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Место рождения

Дер. Старинка

Дата рождения

28.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Дер. Старинка
Рождение ребёнка
26.01.1974

Сын: Калачев Василий Федорович

Отец ребёнка: Калачев Федор Михайлович

Новгород
Рождение ребёнка
11.07.1986

Дочь: Богданова Алена Федоровна

Отец ребёнка: Калачев Федор Михайлович

Новгород
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачев Федор Михайлович

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