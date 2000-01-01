Калачева (Клименкова) Татьяна Максимовна
Место рожденияДер. Старинка
Дата рождения28.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Дер. Старинка
Рождение ребёнка
26.01.1974
Сын: Калачев Василий Федорович
Отец ребёнка: Калачев Федор Михайлович
Новгород
Рождение ребёнка
11.07.1986
Дочь: Богданова Алена Федоровна
Отец ребёнка: Калачев Федор Михайлович
Новгород
Бракосочетание
Неизвестно