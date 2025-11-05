Орешкина (Орешкина) Надежда 23.05.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Орешкина (Орешкина) Надежда

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 23.05.1977, Душанбе, Республика Таджикистан

Супруги
Корнев Игорь1975 г.р.
Початков Алексей16.07.1976 г.р.
Дети
Куркова (Початкова) Татьяна26.01.1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Душанбе, Республика Таджикистан

Душанбе, Таджикистан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Игорь

Развод
Неизвестно

Муж: Початков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Початков Алексей

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Oreshkin/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Oreshkin/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Орешкин открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Орешкин, по всей видимости, принадлежит к древнему и распространенному типу родовых наименований, образованных от обиходных форм крестильных имен. | Религиозная традиция, утвердившаяся на Руси с принятием христианства, обязывала называть ребенка в честь того или иного святого, почитаемого православной церковью. Практически все церковные имена исторически восходят к древним языкам – греческому, латыни, древнееврейскому, из которых они были заимствованы. Эти непривычные по звучанию и непонятные по смыслу имена обычно «обкатывались» живой речью, пока не начинали звучать вполне по-славянски, а в повседневном общении приобретали множество обиходных форм. | В основе фамилии Орешкин лежит, скорее всего, крестильное имя родоначальника Арефа, вернее, его производная форма Орешка. Возможно, данное имя восходит к арабскому слову «charatha», означающему «пахать, обрабатывать землю». С другой стороны, имя Арефа может иметь греческое происхождение: от «arate» – «доблесть», «добродетель». Уменьшительное имя Орешка, Орешек характерно для северных «окающих» говоров. | Обладателя имени Арефа оберегают двое небесных покровителей: мученик Арефа и преподобный Арефа, затворник Печерский. Считалось, что при образовании фамилии от крестильного именования предка заступничество святых распространяется на весь род. | Кроме того, нельзя исключать вероятность возникновения фамилии Орешкин от мирского имени родоначальника Орешка, происходящего от слова «орех». Ласковым внутрисемейным именем Орешка родители могли назвать младенца за его малый рост, а также крепенького, слово орешек, ребенка. Возможно, обладатель такого прозвания был любителем орехов или продавцом орехов. Также «орешек» – это игра, популярная у крестьян Петербургской губернии. Появилась она после взятия русскими в 1702 году Нотебурга (в переводе со шведского – «Орех-город»), Шлиссельбургской крепости на Ореховом острове. В таком случае прозвище Орешка мог носить частый победитель в этой игре. | Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе - имени или прозвищу отца - суффиксов -ов/ -ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательными. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и прозвищ, оканчивающихся на -а/-я. По этой модели на основе личного именования Орешка была образована | фамилия Орешкин | ы. | Безусловно, фамилия Орешкин представляет собой замечательный памятник славянской письменности и культуры. Однако процесс формирования фамилий был достаточно длительным, поэтому окончательно говорить о точном месте и времени возникновения рода Орешкиных можно лишь на основании глубоких и серьезных генеалогических исследований. | Источники: Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М., 1998. |

Рождение ребёнка
26.01.1999

Дочь: Куркова (Початкова) Татьяна

Отец ребёнка: Початков Алексей

Рождение ребёнка
06.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Початков Алексей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.