Орешкина (Орешкина) Надежда
женский, родилась 23.05.1977, Душанбе, Республика Таджикистан
Супруги
Корнев Игорь1975 г.р.
Початков Алексей16.07.1976 г.р.
Дети
Куркова (Початкова) Татьяна26.01.1999 г.р.
- СобытияСобытия
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Душанбе, Республика Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнев Игорь
Развод
Неизвестно
Муж: Початков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Початков Алексей
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1999
Дочь: Куркова (Початкова) Татьяна
Отец ребёнка: Початков Алексей
Рождение ребёнка
06.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Початков Алексей
Душанбе, Таджикистан