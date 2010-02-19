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Чистяков Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Андрей Алексеевич

Мать: Чистякова Зоя Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Чистякова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Наталья Сергеевна

Смерть
19.02.2010
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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