Чистяков Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.02.2010
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Чистякова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистякова Наталья Сергеевна
Смерть
19.02.2010
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область