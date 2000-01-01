Батт Максим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Максим Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1989

Отец: Батт Юрий Александрович

Мать: Батт Татьяна Игоревна

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