Корнев Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Николай Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Корнев Иван Петров

Мать: Корнева ?

Смерть
Неизвестно
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