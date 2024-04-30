Романов Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Алексей

Романов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.
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Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ВК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Теленкина (Егорова) Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теленкина (Егорова) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
22.10.1927

Дочь: Забалуева (Романова) Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Теленкина (Егорова) Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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