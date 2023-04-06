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Васюков Иван Меркурьевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Васюков Меркурий Ананьевич

Мать: Васюкова Васса

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васюков Степан Иванович

Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Васюков Егор Иванович

Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Васюков Петр Иванович

Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюкова Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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