Васюков Иван Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Васюков Меркурий Ананьевич
Мать: Васюкова Васса
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Васюкова Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно