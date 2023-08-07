Ефремова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Михаил Никитьевич

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Надежда

Отец ребёнка: Галкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина ?

Отец ребёнка: Галкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Сергей

Смерть
Неизвестно
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