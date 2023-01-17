(Тинетова) Марфа Феодотова
Место рождения
Дата рождения02.09.1832
Дата смерти19.05.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1832
Крещение
03.09.1832
воспреемники - казенный крестьянин Демид Иванов Назаров и казенного крестьянина Макара Алексеева Брыкалова жена Евфросинья Ильина | Казанская церковь
Похороны
19.05.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
19.05.1833
Причина смерти: оспою | оспою