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(Тинетова) Марфа Феодотова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.09.1832

Дата смерти

19.05.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1832

Отец: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.09.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - казенный крестьянин Демид Иванов Назаров и казенного крестьянина Макара Алексеева Брыкалова жена Евфросинья Ильина | Казанская церковь
Похороны
19.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
19.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
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