Аликина Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1953
Отец: Аликин Алексей Егорович
Мать: Аликина Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1979
Сын: Аликин Константин Рауфович
Отец ребёнка: Гиниятуллин Рауф Гарифович
Рождение ребёнка
02.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гиниятуллин Рауф Гарифович