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Аликина Надежда Алексеевна

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

26.12.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

1931 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1953

Отец: Аликин Алексей Егорович

Мать: Аликина Мария Петровна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1979

Сын: Аликин Константин Рауфович

Отец ребёнка: Гиниятуллин Рауф Гарифович

Рождение ребёнка
02.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиниятуллин Рауф Гарифович

Ревда, Ревда, Свердловская область

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