Спесивцева Софья Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спесивцев Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Спесивцева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Спесивцев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Спесивцев Леонид Петрович
Отец ребёнка: Спесивцев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно