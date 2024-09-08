Спесивцева Софья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева Софья Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивцев Петр Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спесивцев Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Спесивцева Антонина Петровна

Отец ребёнка: Спесивцев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Спесивцев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Спесивцев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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