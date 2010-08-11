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Савкина Марина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2010

Отец: Савкин Валерий Викторович

Мать: Савкина Надежда Александровна

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