Орлов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виталий

Место рождения

Вентспилс, Ventspils

Дата рождения

Около 1992

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1992
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