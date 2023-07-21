Марова Рябова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маров Вадим Альбертович
Рождение ребёнка
16.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маров Вадим Альбертович
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно