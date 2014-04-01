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Пахомова Светлана Сергеевна
Пахомова Светлана Сергеевна
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Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
01.04.2014
Пол
Женский
Отец
Пахомов Сергей Алексеевич
1967 г.р.
Мать
Пахомова Ирина Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2014
Отец:
Пахомов Сергей Алексеевич
Мать:
Пахомова Ирина Викторовна
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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