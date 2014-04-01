Пахомова Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Светлана Сергеевна

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

01.04.2014

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2014

Отец: Пахомов Сергей Алексеевич

Мать: Пахомова Ирина Викторовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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