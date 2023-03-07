Ушакова (Чувашева) Анна Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Чувашева) Анна Зиновьева

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Чувашев Зиновий Михайлович

Мать: Чувашева Евдокия Космина

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
03.11.1801 ст.

Муж: Ушаков Мартын Лаврентиев

Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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