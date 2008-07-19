Гизатулина (Юсупова, Фаттахова?, Фаттахеева?) Кафия Юсуповна (Фаттаховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатулина (Юсупова, Фаттахова?, Фаттахеева?) Кафия Юсуповна (Фаттаховна)

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Место рождения

Атабаево, Россия

Дата рождения

08.03.1922

Дата смерти

19.07.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922

Отец: Юсупов Фаттах

Мать: Юсупова Гульбаку

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
07.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
16.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
15.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
23.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
28.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
21.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Рождение ребёнка
30.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гизатулин Имамутдин Зарипович

Смерть
19.07.2008

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