Гизатулина (Юсупова, Фаттахова?, Фаттахеева?) Кафия Юсуповна (Фаттаховна)
Место рожденияАтабаево, Россия
Дата рождения08.03.1922
Дата смерти19.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922
Отец: Юсупов Фаттах
Мать: Юсупова Гульбаку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1941
Рождение ребёнка
16.11.1950
Рождение ребёнка
15.02.1953
Рождение ребёнка
23.02.1957
Рождение ребёнка
28.01.1959
Рождение ребёнка
21.08.1961
Рождение ребёнка
30.04.1963
Смерть
19.07.2008