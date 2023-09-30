Латышев Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настя
Мать ребёнка: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латышева) Юля Игоревна
Мать ребёнка: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Григорий Игоревич
Мать ребёнка: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно