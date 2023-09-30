Латышев Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышев Анатолий Ильич

Мать: Латышева (Мелентьева) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настя

Мать ребёнка: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латышева) Юля Игоревна

Мать ребёнка: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Григорий Игоревич

Мать ребёнка: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева (Снегирева) Светлана Сергеевна

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