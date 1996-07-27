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Пинчук Вячеслав Иосифович

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Место рождения

Оголичская Рудня, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

15.07.1941

Дата смерти

27.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1941

Отец: Пинчук Иосиф Леонович

Мать: Пинчук Ева Даниловна

Оголичская Рудня, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
25.06.1966

Жена: Пинчук Галина Яковлевна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
17.03.1969

Дочь: Прилуцкая Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Пинчук Галина Яковлевна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.09.1973

Сын: Пинчук Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Пинчук Галина Яковлевна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Смерть
27.07.1996
Волочаевское, Светловский, Калининградская область
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