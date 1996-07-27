Пинчук Вячеслав Иосифович
Место рождения
Дата рождения15.07.1941
Дата смерти27.07.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1941
Отец: Пинчук Иосиф Леонович
Мать: Пинчук Ева Даниловна
Бракосочетание
25.06.1966
Жена: Пинчук Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.03.1969
Дочь: Прилуцкая Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Пинчук Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.09.1973
Сын: Пинчук Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Пинчук Галина Яковлевна
Смерть
27.07.1996
Волочаевское, Светловский, Калининградская область
Рак правого лёгкого .