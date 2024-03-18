(Култаева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Култаева) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Култаев Михаил Дмитриевич

Мать: (Самойлова) Антанина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженков Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
1979

Дочь: (Рыженкова) Маргарита Вячеславовна

Отец ребёнка: Рыженков Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
1984

Сын: Рыженков Валерий Вячеславович

Отец ребёнка: Рыженков Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Рыженков Юрий Вячеславович

Отец ребёнка: Рыженков Вячеслав Викторович

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