Зимина Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Зимин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Зимин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаткина Александра Петровна
Отец ребёнка: Зимин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зимин Пётр
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Зимин Пётр
Смерть
Неизвестно