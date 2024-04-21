Зимина Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Зимин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Зимин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Александра Петровна

Отец ребёнка: Зимин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Василий Петрович

Отец ребёнка: Зимин Пётр

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зимин Николай Петрович

Отец ребёнка: Зимин Пётр

Смерть
Неизвестно

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