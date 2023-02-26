Шевченко Ирина
Место рожденияУкраина Одесская обл.р.п.Беляевка
Дата рождения25.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1994
Отец: не указан
Украина Одесская обл.р.п.Беляевка
отец Шевченко
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Шевченко Злата
Отец ребёнка: не указан
Украина Одесская обл.р.п.Беляевка
Бракосочетание
2014
Муж: Рогачко Александр
Украина Одесская обл, р.п.Беляевка
Рождение ребёнка
24.02.2015
Сын: Рогачко Артем Александрович
Отец ребёнка: Рогачко Александр
Украина Одесская обл
Рождение ребёнка
24.02.2015
Сын: Рогачко Артем
Отец ребёнка: не указан