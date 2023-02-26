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Шевченко Ирина

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Место рождения

Украина Одесская обл.р.п.Беляевка

Дата рождения

25.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1994

Отец: не указан

Мать: Зуева Оксана Владимировна

Украина Одесская обл.р.п.Беляевка
отец Шевченко
Рождение ребёнка
2012

Дочь: Шевченко Злата

Отец ребёнка: не указан

Украина Одесская обл.р.п.Беляевка
Бракосочетание
2014

Муж: Рогачко Александр

Украина Одесская обл, р.п.Беляевка
Рождение ребёнка
24.02.2015

Сын: Рогачко Артем Александрович

Отец ребёнка: Рогачко Александр

Украина Одесская обл
Рождение ребёнка
24.02.2015

Сын: Рогачко Артем

Отец ребёнка: не указан

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