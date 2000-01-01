Резниченко Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Сын: Резниченко Серафим Иванович

Отец ребёнка: Резниченко Иван Семенович

Запись о рождении сделана в метрической книге Антониевской церкви села Криничное Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резниченко Иван Семенович

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