Василий Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.04.1875 ст.
Афанасьевская церковь 15.04.1875 Чермы Ирина Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Дементьевич Чермы жена Марфа Иван... Показать все
Рождение
До 1875 ст.
Восприемник
26.07.1891 ст.
Афанасьевская церковь Чермы 26.07.1891 Николай Чермы мать крестьянская девица Агрипина Дементьевна Чермы крестьянин Василий Дементьевич Чермы жена Екатерина Алексеевна https://www.familysearch.org... Показать все
Смерть
Неизвестно