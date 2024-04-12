Василий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Дементьевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.04.1875 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.04.1875 Чермы Ирина Константиновна Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Дементьевич Чермы жена Марфа Иван... Показать все
Рождение
До 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
26.07.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы 26.07.1891 Николай Чермы мать крестьянская девица Агрипина Дементьевна Чермы крестьянин Василий Дементьевич Чермы жена Екатерина Алексеевна https://www.familysearch.org... Показать все
Смерть
Неизвестно
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