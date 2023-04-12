Настасья Ильина
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья Филиппов
Мать: не указана
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимов Степан Дмитриев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якимов Степан Дмитриев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимов Степан Дмитриев
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно