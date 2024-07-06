Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Романова) Мария

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Романова) Мария

Смерть
Неизвестно

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