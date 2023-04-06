Давыдов Алексей Романович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Давыдов Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1975
Дочь: Ховалкина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.?
Сын: Давыдов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно