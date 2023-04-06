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Давыдов Алексей Романович

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Место рождения

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Давыдов Романов

Мать: не указана

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.09.1975

Дочь: Ховалкина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Ивановна

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.11.?

Сын: Давыдов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Давыдова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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