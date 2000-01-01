Попов Иван Петрович
Место рожденияКурская обл., п.Черемисиново
Дата рождения18.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1952
Отец: Попов Пётр Михайлович
Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
20.01.1981
Мать ребёнка: Попова Тамара Васильевна
Киргизия
Рождение ребёнка
27.04.1984
Мать ребёнка: Попова Тамара Васильевна
Курская обл., г.Щигры
Водитель в милиции.
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Тамара Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры
Место жительства
Неизвестно