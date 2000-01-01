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Попов Иван Петрович

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Место рождения

Курская обл., п.Черемисиново

Дата рождения

18.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1952

Отец: Попов Пётр Михайлович

Мать: Попова Валентина Никфоровна

Курская обл., п.Черемисиново
Рождение ребёнка
20.01.1981

Сын: Попов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Попова Тамара Васильевна

Киргизия
Рождение ребёнка
27.04.1984

Сын: Попов Александр Иванович

Мать ребёнка: Попова Тамара Васильевна

Курская обл., г.Щигры
Водитель в милиции.
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Тамара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры
Место жительства
Неизвестно
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