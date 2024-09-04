Алгазина Афимья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Афимья Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина (Алгазина) Зиновия Андроновна

Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Андронник Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Анисья Андроновна

Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Харитина Андроновна

Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898

Сын: Алгазин Макар Андронович (Андреевич)

Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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