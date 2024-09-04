Алгазина Афимья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина (Алгазина) Зиновия Андроновна
Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Анисья Андроновна
Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Харитина Андроновна
Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Алгазин Макар Андронович (Андреевич)
Отец ребёнка: Алгазин Андронник Григорьевич
Смерть
Неизвестно