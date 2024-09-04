Лебедев Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1846 ст.
Дата смерти24.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1846 ст.
Бракосочетание
23.09.1870 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1872 ст.
Сын: Лебедев Николай Константинович
Мать ребёнка: Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна
Вороновский, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1877
Сын: Лебедев Александр Константинович
Мать ребёнка: Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна
Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.03.1916 ст.
Надкопанье, Волховский муниципальный район, Ленинградская область