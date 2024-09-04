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Лебедев Константин Николаевич

Место рождения

Мроткино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

08.10.1846 ст.

Дата смерти

24.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1846 ст.

Отец: Лебедев Николай Алексеевич

Мать: Лебедева (Трипольская) Ольга Ивановна

Мроткино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.09.1870 ст.

Жена: Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.05.1872 ст.

Сын: Лебедев Николай Константинович

Мать ребёнка: Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна

Вороновский, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1877

Сын: Лебедев Александр Константинович

Мать ребёнка: Лебедева (Зеленецкая) Елисавета Васильевна

Вороново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.03.1916 ст.
Надкопанье, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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