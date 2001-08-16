Вячеслав (Сухобоков) Михайлович Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1926
Дата смерти16.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926
Отец: Сухобоков Михаил Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1949
Сын: Леонтьев Анатолий Вячеславович
Мать ребёнка: Леонтьева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1951
Дочь: Акимова Нина Вячеславовна
Мать ребёнка: Леонтьева Надежда Ивановна
Смерть
16.08.2001