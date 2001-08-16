Вячеслав (Сухобоков) Михайлович Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вячеслав (Сухобоков) Михайлович Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1926

Дата смерти

16.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926

Отец: Сухобоков Михаил Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1949

Сын: Леонтьев Анатолий Вячеславович

Мать ребёнка: Леонтьева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1951

Дочь: Акимова Нина Вячеславовна

Мать ребёнка: Леонтьева Надежда Ивановна

Смерть
16.08.2001
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