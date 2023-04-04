Артемий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Ксения Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Анна Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Варвара Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1776
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