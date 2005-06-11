Погнаева (Носкова) Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1925
Дата смерти11.06.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Погнаев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Погнаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1952
Сын: Погнаев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Погнаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1957
Дочь: Лукьянюк (Погнаева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Погнаев Василий Иванович
Смерть
11.06.2005