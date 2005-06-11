Погнаева (Носкова) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погнаева (Носкова) Александра Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1925

Дата смерти

11.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925

Отец: Носков Леонтий Федорович

Мать: Носкова (Кривцова) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Погнаев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Погнаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1952

Сын: Погнаев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Погнаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1957

Дочь: Лукьянюк (Погнаева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Погнаев Василий Иванович

Смерть
11.06.2005

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