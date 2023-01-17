Шумова (Вторушина) Раиса Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Вторушин Арсений Васильевич
Мать: Вторушина Агния
Бракосочетание
16.10.1917
деревня Подгорная
Вторушина Раиса(Лариса) Арсентьевна(мама б.Лины) предположительно 1892( по источнику- ОА Коточигова -1899(по памяти б.Лины) гг рождения 16 октября 1917 г венчалалась с Шумовым Платоном Александровичем... Показать все
Рождение ребёнка
?.05.1928
Дочь: Голубцова Клавдия Платоновна
Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович
Рождение ребёнка
?.06.1930
Дочь: Лытаева Галина Платоновна
Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1935
Дочь: Попова Нина Платоновна
Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1938
Дочь: Постникова Ангелина Платоновна
Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович
Смерть
?.06.1982
Красново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область