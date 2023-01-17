Шумова (Вторушина) Раиса Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумова (Вторушина) Раиса Арсентьевна

Шумова (Вторушина) Раиса Арсентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Вторушин Арсений Васильевич

Мать: Вторушина Агния

Бракосочетание
16.10.1917

Муж: Шумов Платон Александрович

деревня Подгорная
Вторушина Раиса(Лариса) Арсентьевна(мама б.Лины) предположительно 1892( по источнику- ОА Коточигова -1899(по памяти б.Лины) гг рождения 16 октября 1917 г венчалалась с Шумовым Платоном Александровичем... Показать все
Рождение ребёнка
?.05.1928

Дочь: Голубцова Клавдия Платоновна

Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович

Рождение ребёнка
?.06.1930

Дочь: Лытаева Галина Платоновна

Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1935

Дочь: Попова Нина Платоновна

Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1938

Дочь: Постникова Ангелина Платоновна

Отец ребёнка: Шумов Платон Александрович

Смерть
?.06.1982
Красново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close