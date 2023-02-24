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Халяпов Юсуп Рамазанович
Халяпов Юсуп Рамазанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1954
Дата смерти
04.06.1978
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Халяпова (Ибниаминова) Асия
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1954
Отец: не указан
Мать:
Халяпова Асия
Смерть
04.06.1978
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