Халяпов Юсуп Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаляпов Юсуп Рамазанович

Халяпов Юсуп Рамазанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1954

Дата смерти

04.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1954

Отец: не указан

Мать: Халяпова Асия

Смерть
04.06.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close