Соловьева (Банина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949
Отец: Банин Иван Павлович
Мать: Банина Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Сергеевна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
гл бух суд. эксп. до 68 лет
Место жительства
Неизвестно
Чита