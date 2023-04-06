Соловьева (Банина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Банина) Нина Ивановна

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949

Отец: Банин Иван Павлович

Мать: Банина Фекла Семеновна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Сергеевна

Отец ребёнка: Соловьев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
гл бух суд. эксп. до 68 лет
Место жительства
Неизвестно
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