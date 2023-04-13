Shapiro Samuel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Catherine
Мать ребёнка: Shapiro Fannie
Рождение ребёнка
1908
Сын: Shapiro Charles Jack
Мать ребёнка: Shapiro Fannie
Washington D. C., DC United States
Рождение ребёнка
26.06.1916
Сын: Shapiro Nathan
Мать ребёнка: Shapiro Fannie
Работа или профессия
Неизвестно