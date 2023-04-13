Shapiro Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиShapiro Samuel

Shapiro Samuel

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Catherine

Мать ребёнка: Shapiro Fannie

Рождение ребёнка
1908

Сын: Shapiro Charles Jack

Мать ребёнка: Shapiro Fannie

Washington D. C., DC United States
Рождение ребёнка
26.06.1916

Сын: Shapiro Nathan

Мать ребёнка: Shapiro Fannie

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close