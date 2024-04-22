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Бабенков Анатолий Александрович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.06.?

Дата смерти

16.09.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1969

Сын: Бабенков Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Бабенкова Лидия Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенкова Лидия Павловна

Смерть
16.09.1922
Самара, Самара, Самарская область
Похоронен на кладбище г.Тольятти, Обводное шоссе.
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