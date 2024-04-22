Бабенков Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения07.06.?
Дата смерти16.09.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.?
Рождение ребёнка
29.05.1969
Сын: Бабенков Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Бабенкова Лидия Павловна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабенкова Лидия Павловна
Смерть
16.09.1922
Похоронен на кладбище г.Тольятти, Обводное шоссе.