Сухоруков Андриан Никифорович
Место рождения
Дата рождения20.08.1902
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1902
Крещение
25.08.1902
Godparents:Петр Иванович Шевелёв
Бракосочетание
20.01.1920
Witnesses:муж: Степан Семенович Авеболов (?) жена: Павел Петрович Сухоруков
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Киселева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
27.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Сухоруков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Сухоруков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Сухоруков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сухорукова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна
Смерть
1982
Березовка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область