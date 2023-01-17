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Сухоруков Андриан Никифорович

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Место рождения

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.08.1902

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Между 1878 и 1885 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Около 1922 г.р.
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Около 1930 г.р.
Около 1932 г.р.
Около 1937 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1902

Отец: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Мать: Сухорукова Наталья Игнатьевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
25.08.1902
Godparents:Петр Иванович Шевелёв
Бракосочетание
20.01.1920

Жена: Сухорукова Мария Рухмановна

Witnesses:муж: Степан Семенович Авеболов (?) жена: Павел Петрович Сухоруков
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Киселева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Рождение ребёнка
27.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Сухоруков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Сухоруков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Сухоруков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сухорукова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Сухоруков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Рухмановна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1982
Березовка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
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