Гуселетова Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гуселетов Федор Емельянович
Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Степанида Емельяновна
Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гуселетов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно