Гуселетова Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетова Екатерина Афанасьевна

Гуселетова Екатерина Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Гуселетов Федор Емельянович

Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Степанида Емельяновна

Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гуселетов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Гуселетов Емельян Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close