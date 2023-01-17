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Климук Прокопий Романович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

25.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1895 ст.

Отец: Климук Роман Леонович

Мать: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
25.07.1921

Жена: Климук Елена Яковлевна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 24 года | Невесте 18 лет
Эмиграция
14.05.1923
Аргентина
Откуда: Италия, г. Trieste | судно SOFIA
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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