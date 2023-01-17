Климук Прокопий Романович
Место рождения
Дата рождения25.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1895 ст.
Отец: Климук Роман Леонович
Мать: Климук Мария Ивановна
Бракосочетание
25.07.1921
Жена: Климук Елена Яковлевна
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 24 года | Невесте 18 лет
Эмиграция
14.05.1923
Аргентина
Откуда: Италия, г. Trieste | судно SOFIA
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно