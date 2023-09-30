Пачежерцева (Пачежерцева) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачежерцева (Пачежерцева) Лариса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачежерцев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
11.12.1979

Дочь: Пачежерцева (Пачежерцева) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Пачежерцев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
12.01.1989

Дочь: Шиморина (Пачежерцева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пачежерцев Сергей Павлович

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