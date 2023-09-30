Пачежерцева (Пачежерцева) Лариса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1979
Дочь: Пачежерцева (Пачежерцева) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Пачежерцев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1989
Дочь: Шиморина (Пачежерцева) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пачежерцев Сергей Павлович